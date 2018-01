Deel dit artikel:











Dronken man sloopt inboedel van vrouw en rijdt vervolgens tegen boom Foto: Politie Gooise Meren

GOOISE MEREN - Een dronken man heeft gisteravond de inboedel van een vrouw gesloopt. Dat schrijft de politie Gooise Meren op Facebook. De dader is vervolgens in zijn auto gestapt en weggereden. Ver kwam hij niet, enkele minuten later knalde hij tegen een boom. De relatie tussen de man en het slachtoffer is onbekend.

Volgens het bericht is de 'complete' inboedel van de woning gesloopt: "Maar dan ook echt alles. De glazen douche, deuren, stoelen, bankstel, televisie, enzovoort, enzovoort". Lees ook: Dronken lastpak kwijlt en plast cel onder Nadat de man in het huis van de vrouw was geweest, is hij beschonken achter het stuur gaan zitten. Hij is toen tegen een boom gecrasht. Hij kon zichzelf uit de auto wurmen en probeerde nog te vluchten voor de politie. Echter, de politie wist door de hulp van een speurhond de verdachte aan te houden. De recherche gaat onderzoek doen naar de zaak.