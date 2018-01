Deel dit artikel:











Auto belandt op zijkant in water: volledige lading achterbak in sloot Foto: Politie Heerhugowaard

SLOOTDORP - Een auto belandde gisteravond bij de Schelpenbolweg in Slootdorp in het naastgelegen slootje. Dat meldt de politie Heerhugowaard op Facebook. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Op de foto die de politie op Facebook plaatste, is te zien dat de volledige inhoud van de achterbak in het slootje drijft. Papieren, plastic tasjes en schriftjes zijn onbruikbaar geworden door het water. De bestuurder is zelfstandig uit het voertuig geklommen. De auto is afgesleept door de berger.