Kijk live mee: Vliegtuigen trotseren storm op Schiphol

SCHIPHOL - Door de storm hebben vliegtuigen op Schiphol de grootste moeite om netjes te landen. Niet gek als je bedenkt dat er vandaag windstoten voor kunnen komen van meer dan 120 kilometer per uur. Kijk hier live mee naar hoe de piloten omgaan met de lastige omstandigheden.

De storm bereikt volgens NH-weerman Jan Visser tegen het einde van de ochtend het hoogtepunt in onze provincie. Het zal vervolgens nog tot in de loop van de middag duren voordat de storm in kracht afneemt.

