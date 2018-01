NS verandert het goedkope groepsretour na fraude via Facebook

NOORD-HOLLAND - De Nederlandse Spoorwegen veranderen het voordelige groepsretour waarmee je voor zeven euro het hele land door kan reizen. Dat meldt het AD. Via Facebook wordt er nu nog massaal mee gefraudeerd.

Jaarlijks misbruiken ongeveer 240.000 reizigers de goedkope e-tickets, aldus het AD. Het idee van de NS is dat groepen mensen voordelig op pad konden met de trein, zoals voetbalteams of familie-uitjes.

Nu blijkt dat er via sociale media wordt afgesproken om goedkoop te reizen, zonder dat de mensen elkaar kennen. Dit kon makkelijk, omdat er geen regel was dat reizigers die gebruik maakten van het groepsretourtje fysiek bij elkaar in de trein moesten zitten. Daar komt vanaf 15 januari een eind aan.