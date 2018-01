Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Hoogtepunt van de storm eind van de ochtend in Noord-Holland Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De aangekondigde storm heeft in de provincie al voor de eerste problemen gezorgd. Tussen Amsterdam en Breukelen kwam een omgewaaide boom op het spoor terecht. Daardoor rijden er geen sprinters tussen Amsterdam Centraal en Breukelen. Daar zal het vermoedelijk niet bij blijven. Wij houden je in dit liveblog op de hoogte. Heb jij aanvullingen, foto's of video's? Laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl of via WhatsApp: 0630093003.

(De liveblog gaat hier verder) 10:05

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Noord-Holland. De waarschuwing geldt van 11.00 tot 16.00 uur. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, die op grote schaal kunnen voorkomen. Aan de kust kun je zelfs windstoten van 130 kilometer per uur verwachten. 09.30

De NS meldt dat de treindienst in Noord-Holland tussen 09.30 en 15.00 uur aangepast is. Reizigers moeten rekening houden met extra overstappen en een langere reistijd. Na 15.00 uur zouden alle treinen weer zoals gebruikelijk moeten rijden. 09.25

Een auto is op de Oostzanerrijweg is Oostzaan in het water beland. Volgens een ooggetuige kwam dit door een harde rukwind, waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. 09.15

De vliegtuigen die op Schiphol wel landen ondervinden flinke hinder van de harde wind. Bij NH kun je op dit moment live meekijken naar hoe de piloten hun vliegtuigen aan de grond proberen te zetten. 08.20

De windkracht neemt toe en de eerste bomen waaien al om. Zoals op de Saskerstraat in Koedijk. Daar waaide een groot deel van een boom om en kwam voor een supermarkt op de grond terecht. Niemand raakte gewond en de schade valt mee. 08.10

De Markerwaarddijk is vanwege de harde wind nu afgesloten voor vrachtwagens en auto's met een aanhanger. Dat meldt de ANWB. 07.45

Volgens NH-weerman Jan Visser zal de storm in onze provincie tussen het eind van de ochtend en het begin van de middag op het hoogtepunt zijn. Hij verwacht de er aan de kust windstoten tot 120 kilometer per uur kunnen voorkomen. Verder zal de harde wind gepaard gaan met stevige buien met hagel en onweer. Pas tegen het eind van de middag neemt de storm wat af. 07.05

Op de weg valt het tot dusver in onze provincie nog mee. Wel is er op de Markerwaarddijk, tussen Enkhuizen en Lelystad een snelheidsbeperking van kracht tijdens de storm. 07.00

Gisteren maakte de KLM al bekend uit voorzorg meer dan 100 vluchten te annuleren. Bij de vluchten die wel gaan, moeten reizigers vandaag rekening houden met vertragingen. Toch hebben sommige mensen geluk, zo kwam een vlucht uit Australië vanochtend drie kwartier voor schema aan. En daar was deze moeder, die op haar dochter stond te wachten, heel blij mee. 06.50

Vanwege de storm heeft het KNMI voor de hele provincie code geel afgegeven. We krijgen te maken met veel regen en er kunnen windstoten tot 110 kilometer per uur voorkomen. 06.46

De NS verwacht dat de problemen op het spoor, door de omgewaaide boom tussen Amsterdam en Breukelen, nog zeker aan zullen houden tot 08.30 uur.