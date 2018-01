Deel dit artikel:











Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

HILVERSUM - Een automobilist is gisteravond rond 22.30 uur met zijn voertuig over de kop geslagen. Dit gebeurde op de Kerkelandenlaan in Hilversum. Het is nog onbekend hoe de auto ondersteboven op de weg is beland.

Volgens de Brandweer Gooi- en Vechtstreek stond de bestuurder al naast zijn auto toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Hij heeft nauwelijks verwondingen aan het ongeluk overgehouden. De politie heeft de man naar huis gebracht.