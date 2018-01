Ramkraak in Amsterdam: auto boort zich in kledingwinkel

Deel dit artikel:











AMSTERDAM - Op een kledingwinkel in de Zeilstraat in Amsterdam is vanmorgen een ramkraak gepleegd. Wat er precies is buitgemaakt, is niet duidelijk.

De ramkraak vond rond 05.00 uur vanochtend plaats. Volgens omstanders gaat het om een om een winkel waar ze erg dure jassen verkopen. Op foto's is te zien hoe een kleine rode auto met de neus en de voorwielen in de winkel staat. De schade lijkt groot en op straat ligt nog een jas die uit de winkel afkomstig is. Om hoeveel daders het gaat, is niet bekend.