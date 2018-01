Charlottes eerste dag als boswachter op Texel: "Ben nu al meer buiten geweest dan het afgelopen jaar"

DEN BURG - Texel heeft er een nieuwe boswachter bij: Charlotte Biskop (29) is vandaag begonnen met haar nieuwe baan. Tot voor kort was ze journalist. Vanachter het bureau duikt ze zo de natuur in en ze verhuist van Almere naar Texel: "Het is mijn eerste dag en Ik heb er nu al allesbehalve spijt van."

Het eiland Texel kende Charlotte al van de vakanties, maar afgelopen zomer raakte ze in gesprek met een boswachter. "Ik zei: 'Jeetje jij hebt echt een mooi vak'." Toevallig zochten ze een nieuwe collega. Charlotte solliciteerde en de rest is geschiedenis.

Wat er allemaal vliegt boven Texel en wat er groeit is nog even bijspijkeren, maar Charlotte kent in ieder geval de lepelaar. "Ze zijn er nu niet. Dat is jammer. ik heb er nog nooit een in het echt gezien. In de journalistiek was ik veel bezig met oorlog en ongelukken en nu mag ik verhalen gaan vertellen over hoe mooi de natuur is."

Meer buiten

Natuurlijk komt er ook veel kantoorwerk bij kijken als boswachter: vergaderen, beleidsplannen maken, persberichten schrijven. "Maar ik ben vandaag al meer buiten geweest dan het afgelopen jaar tijdens mijn werk. Ik geniet echt met volle teugen."