Rijkswaterstaat neemt preventieve maatregelen tegen verwachte storm: "Mogelijk moeten er sluizen dicht"

NOORD-HOLLAND - De verwachte westerstorm die morgen over de provincie zal razen stuwt de waterstand omhoog. Daarom hebben Rijkswaterstaat en de waterschappen alvast preventieve maatregelen genomen om het waterpeil te reguleren. Afhankelijk van de ernst van de storm worden er mogelijk zelfs waterkeringen en/of sluizen gesloten.

"We zijn vandaag al druk bezig geweest met het omlaag brengen van het waterpeil", aldus Natasja Keijzer van Rijkswaterstaat aan NH Nieuws. "Zo hebben we de zogeheten waterinlaat bij Wijk bij Duurstede gesloten, zodat er minder water naar binnen komt en meer naar buiten gaat. Straks gaan we nog spuien, dus overtollig water in zee lozen. Dat kan alleen met eb en dat is later op de avond."

Ook houdt Rijkswaterstaat nauw contact met de betrokken waterschappen. "We overleggen met elkaar over wat er moet gebeuren. Dat de storm er gaat komen is zeker, maar waar en hoe is natuurlijk nog even afwachten. We kunnen waarschijnlijk pas morgenochtend inschatten of we grotere maatregelen, zoals het sluiten van de waterkeringen, moeten treffen. Dan zal het gaan om de Oosterscheldekering en de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Maeslantkering bij Hoek van Holland."

'Meter hoger dan normaal'

Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt de storm nauwlettend in de gaten. "We zijn, zoals altijd eigenlijk, alert", vertelt Marko Cortel. "Het is koffiedik kijken, maar we verwachten dat het water een meter hoger zal staan dan normaal. Dat komt eens in de paar jaar voor."

Toch verwacht het waterschap niet morgenochtend - wanneer de storm over ons land raast - maar morgenavond mogelijke problemen. "Water heeft altijd een vertraging, dus het wordt vermoedelijk pas met de vloed van morgenavond duidelijk hoe hoog het water komt. Daarom kunnen we ook pas morgenochtend beslissen of we bijvoorbeeld de sluisconstructie bij Den Oever gaan sluiten of niet."

Om het zekere voor het onzekere te nemen zijn de aannemers van het waterschap op Texel en Den Oever alvast gewaarschuwd. "Met de verwachte harde wind en regenbuien is het sowieso slim om al het materiaal vast te zetten, dus dat hebben we doorgegeven. Hoe nu verder, dat zien we morgen."