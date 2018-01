Streekvervoerders staken donderdag: "Het was ooit het mooiste beroep"

NOORD-HOLLAND - Het voelt als vechten tegen de klok. De werkdruk van buschauffeurs ligt te hoog en dus wordt er donderdag gestaakt. "Het was ooit het mooiste beroep, maar het roept nu irritaties op", laat chauffeur Hillie Hoekstra weten.

Reizigers die normaal met de bus gaan zijn gewaarschuwd. De busstations zullen donderdag leeg zijn. "Het zal moeilijker worden om bijvoorbeeld naar werk te komen. Toch hebben we bewust gekozen voor een vakantiedag, zodat scholieren er geen last van hebben", legt Paula Verhoef van FNV Streekvervoer uit.

Chauffeurs trekken aan de rem omdat zij meer loon willen maar vooral minder werkdruk. "We proberen constant onze tijd in te halen. We moeten ook gewoon normaal een plaspauze kunnen hebben. Mijn werkgever zegt dat we minder moet drinken, dan hoef je minder te plassen", aldus Hoekstra.

De vakbond eist dat chauffeurs elke vier uur een kwartier pauze krijgen. "Ik heb zelfs verhalen gehoord dat chauffeurs lege flesjes meehebben zodat ze onderweg daarin kunnen plassen."