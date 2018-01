Deel dit artikel:











Eigenaar pizzeria in tranen na brandstichting: "Iemand wil mij kapotmaken" Foto: NH

HILVERSUM - Pizzeria en grillroom De Pyramide in Hilversum is afgelopen nacht volledig uitgebrand. Eigenaar Ibrahim Samad is er kapot van. Hij opende zijn zaak pas vier weken geleden. Nu is het pand compleet vernield en tot overmaat van ramp is Ibrahim niet verzekerd.

Ibrahim reageert emotioneel op de brand. "Ik heb alles gedaan met m'n handen. Ik ben goed gestart en ik heb alles gestopt in deze zaak. Nu is het allemaal weg." Een buurtbewoner werd vannacht wakker van een hard gerinkel. "Er is volgens mij een aanslag gepleegd, brandstichting of zoiets", zegt de buurtbewoner. "Ik werd wakker van glasgerinkel en ik zie iemand wegrennen. Hij gooide eerst spul naar binnen en een vlammetje en er ontstond een steekvlam. Hij verloor zijn jerrycan en ging er rennend vandoor toen ik begon te schreeuwen uit m'n raam." Lees ook: Pizzeria en grillroom brandt volledig uit: "Er is volgens mij een aanslag gepleegd" Dit is al de tweede nacht op rij. In de nacht van oud op nieuw werd er ook al geprobeerd brand te stichten, maar dat kon snel worden geblust. Volgens Ibrahim is dit geen toeval. "Iemand wil mij gewoon kapotmaken en voor wat? Ik heb nooit problemen met iemand gehad. Ik ben altijd vriendelijk met mensen." Ibrahim dacht dat hij verzekerd was, maar daar denkt de verzekering anders over. Hij krijgt niets vergoed. "Ik weet niet hoe het nu verder moet, maar ik wil gewoon mijn zaak weer terug."