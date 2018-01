Man gewond na beknelling tussen voertuig en mestbank

TEXEL - Door een zwaar ongeluk is een man op Texel vanmiddag bekneld geraakt in een mest- en landbouwvoertuig. Volgens getuigen zijn de hulpdiensten drie kwartier bezig geweest om de man te bevrijden.

Het incident gebeurde op de Zaandammerdijk in De Waal. De brandweer, een ambulance en een traumahelikopter waren opgeroepen om de man te helpen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De man is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.