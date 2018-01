Drukte op kinderafdelingen door jonge patiëntjes met verkoudheidsvirus

NOORD-HOLLAND - De intensive care-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel vol met kinderen die het RS-virus hebben opgelopen. Ook de Noord-Hollandse ziekenhuizen hebben het druk, maar daar is het patiëntenaantal nog te overzien, zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Het gaat om een verkoudheidsvirus dat bij jonge patiënten kan leiden tot een longontsteking, waardoor ze beademing nodig hebben. Vorig jaar zorgde de uitbraak van hetzelfde virus nog voor een beddentekort bij de ziekenhuizen in onze provincie. Zo erg als toen - en zoals op dit moment in andere delen van het land - is het nu niet.

Zo heeft het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en Blaricum momenteel vijf bedden bezet met zieke kinderen. "We hebben nog bedden over, maar het is wel veel", aldus woordvoerder Lucelle Praktiek. "We hebben zelf geen intensive care-afdeling, dus soms komt het voor dat we te zieke kinderen naar één van de zeven kinder-ic's in andere delen van Nederland moeten sturen. Dat was twee weken geleden nog het geval."

'Relatief rustig'

Ook in het Spaarne Gasthuis in Haarlem zijn veel kinderen opgenomen of opgenomen geweest met het RS-virus. "Op dit moment is het net weer even wat rustiger dan een paar weken terug", vertelt Tamara Naseri-Paul van het ziekenhuis. "Momenteel zijn er drie kinderen met het virus op de afdeling, wat relatief rustig is. Maar onze kinderarts stelt dat het morgen zo weer anders kan zijn."

Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder en Alkmaar lijkt de trend minder zichtbaar. "Het is druk, maar niet meer dan gebruikelijk", aldus woordvoerder Rinske de Wit. "Het RS-virus steekt rond deze tijd vaker de kop op, dus wij nemen op dit moment geen golf waar."

Behandelbaar

Naar schatting worden er jaarlijks zo'n 2.000 kinderen met dit virus behandeld in Nederlandse ziekenhuizen. Na malaria is het virus wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor zuigelingen, de tweede doodsoorzaak onder jonge kinderen. In Nederland is de ziekte goed te behandelen, maar een ziekenhuisopname is soms nodig.

Ouders met baby's of jonge kinderen moeten alert zijn bij een ogenschijnlijke verkoudheid. Als er benauwdheidsklachten zoals een piepende ademhaling bijkomen, kan het mogelijk het RS-virus zijn. Aangeraden wordt om dan de huisarts te raadplegen.