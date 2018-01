Hoe voorkom je een ongemakkelijke zoen van een collega?

AMSTERDAM - Het is een moment waar veel mensen tegenop kijken: de nieuwjaarswensen van collega's. Schreeuw je de beste wensen over de hele kantoorvloer, geef je alleen een hand of deel je drie zoenen uit?

Vooral dat laatste is niet altijd gewenst. Roel Wolbrink is etiquette-kenner. "Het makkelijkste is dat je het gewoon zegt dat je niet zoent. Daarnaast helpt het om een gestrekte hand te geven. Dan is het veel lastiger om op iemand af te stappen."

Ook de positionering is belangrijk. "Er is altijd groepsdruk. Als er al tien mensen gezoend hebben, dan is het lastig om daarna niet te zoenen."