KLM annuleert ruim honderd vluchten wegens storm

SCHIPHOL - Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg 104 Europese vluchten (52 retourvluchten) wegens de verwachte storm van morgen.

Naar verwachting zal Schiphol wegens de storm de baanactiviteit beperken. Passagiers worden volgens KLM momenteel geïnformeerd over de situatie.

Lees ook: Zware westerstorm in aantocht: dit kun je verwachten

Volgens de website van KLM moeten reizigers morgen rekening houden met vertragingen van de vluchten. Ze adviseren daarom om goed de vertrek- en aankomsttijden in de gaten te houden.

Windstoten 110 km per uur

De zware westerstorm raast al in de vroege ochtend over de provincie. Het KNMI heeft code geel afgegeven. In Noord-Holland kunnen we te maken krijgen met windstoten tot wel 110 km per uur en veel regenbuien. Volgens NH-weerman Jan Visser zal het hoogtepunt van de storm tussen 05.00 uur en 9.00 uur plaatsvinden.

Volgens de VerkeersInformatieDienst kan de westerstorm voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Lege vrachtwagens, auto's met een aanhanger en caravans moeten rekening houden met heftige windstoten. Ze zijn hiervoor erg vatbaar en moeten daarom voorzichtig rijden.

Andere automobilisten worden aangeraden om tijdens de heftige buien hun snelheid aan te passen en voorspelbaar te gaan rijden.