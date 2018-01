Levi Opdam voor half jaar naar Go Ahead Eagles

ALKMAAR - Levi Opdam vertrekt voor een half jaar naar Go Ahead Eagles. AZ en de Eagles bereikten daarover een akkoord.

Opdam heeft nog een contract in Alkmaar tot medio 2019 met een optie voor nog een seizoen.

De rechtsback debuteerde in het seizoen 2015-2016 in het bekerduel met HHC in de hoofdmacht van AZ. In datzelfde seizoen maakte hij zijn eredivisie-debuut tegen Vitesse. Dit seizoen speelde Opdam negen wedstrijden voor Jong AZ in de Jupiler League, waarin hij één assist gaf.

Go Ahead Eagles huurde ook linksback Mauro Savastano van Ajax voor een half jaar.

Lees ook: Savastano op huurbasis naar Go Ahead Eagles