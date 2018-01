Savastano op huurbasis naar Go Ahead Eagles

AMSTERDAM - Ajacied Mauro Savastano maakt het seizoen op huurbasis af bij Go Ahead Eagles. De clubs hebben daarover overeenstemming bereikt.

De verhuur van Savastano geldt voor een half jaar tot juli. Dat is ook de einddatum van zijn contract bij Ajax.

De 20-jarige Zaandammer speelde sinds 2007 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 16 maart 2015 maakte de linker vleugelverdediger zijn debuut in het betaald voetbal in de Jupiler League wedstrijd Jong Ajax – Fortuna Sittard (3-0). In totaal speelde Savastano 33 officiële wedstrijden voor Jong Ajax.

Go Ahead Eagles huurde ook Levi Opdam voor een half seizoen van AZ.

