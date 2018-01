Heerhugowaarder Lute (54) werkt al ruim 9 maanden op Fiji: "Mensen zijn hier zo aardig en oprecht"

HEERHUGOWAARD/NASINU - Waar Noord-Hollanders zich nu iedere ochtend wapenen tegen de kou, staat Lute Berends (54) voor zijn kast af te wegen welke korte broek hij vandaag aan gaat trekken. Hij is namelijk al 9,5 maanden directeur van de stad Nasinu, op het eiland Fiji: "Het is hier iedere dag tussen de 25 en 30 graden"

De nachten op het eiland in de Stille Zuidzee zijn niet kouder dan 20 graden. Voor ons een fijne vakantietemperatuur, maar voor de eilandbewoners ligt dat anders. "De Fijianen zetten dan een muts op", vertelt Berends aan NH Nieuws.

Lees ook: Ambtenaar verruilt gemeentehuis voor tropisch eiland

Afgelopen maart kreeg de oud-ambtenaar uit Heerhugowaard te horen dat hij de baan had gekregen als 'directeur' van de stad Nasinu. Hij vertrok een paar weken later en heeft sindsdien geen moment spijt gehad: "Ik ben hier heel warm verwelkomd, met de nodige rituelen", zegt Berends. "Dan sta je wel even te kijken van: 'wat gebeurt er?'. Dat is wel even apart, maar de mensen zijn zo ongelooflijk aardig en oprecht."

Tevreden

De bevolking van het eiland is erg blij met de komst van onze ambtenaar. Hij wordt op straat daarom veel aangesproken: "Mensen zeggen: 'we zien echt dat er dingen veranderen, dat de stad schoner wordt.' Maar ook als ik elders op Fiji kom, vinden ze het fijn dat ik er ben."

De bevolking van Fiji is één van de gelukkigste op aarde. Daarom mist Berends weinig aan Nederland, los van zijn familie en vrienden. "Dat geluk, dat stralen ze ook echt uit. Dat maakt wel dat het leven heel fijn is hier."