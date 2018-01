Klachten over storing in ING-app: saldo-informatie verdwenen

NOORD-HOLLAND - Klanten van de bank ING melden dat er een storing is in de app. Door de storing kunnen klanten hun saldo-informatie niet meer zien.

De storing begon vanochtend rond 06.50 uur. Op Twitter melden klanten dat zij hun saldo niet meer kunnen zien, net als hun bij- en afschrijvingen.

In meerdere reacties laat ING weten dat klanten niet bang hoeven te zijn dat hun geld weg is, het staat nog steeds op hun rekeningen. In de loop van de dag moet het probleem weer zijn opgelost.