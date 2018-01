Deel dit artikel:











Overzicht: Deze bussen rijden donderdag niet Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Vakbond FNV heeft vanochtend een grote staking aangekondigd door streekvervoer in heel Nederland. Dit heeft gevolgen voor het busvervoer in Noord-Holland, want veel streekbussen blijven in de garages staan.

Onze provincie kent drie busmaatschappijen: Connexxion, EBS en Arriva. Buschauffeurs van deze vervoerders staken aanstaande donderdag voor een betere cao en het verlichten van de werkdruk. Lees ook: Staking donderdag streekbussen en regionale treinen gaat door Buslijnen

Arriva rijdt in Noord-Holland tussen Haarlem en Leiden (Zuid-Holland) en is de verbinding tussen Alkmaar en Friesland, via de afsluitdijk. De busmaatschappij EBS rijdt voornamelijk in de regio Waterland. Connexxion rijdt door de hele provincie. Bussen rijden niet vanaf het begin van de dienstregeling tot 23.00 uur. Het nachtnetwerk van 3 januari op 4 januari rijdt wel. Treinen

Ook bestuurders van streektreinen staken aanstaande donderdag. In Noord-Holland rijden de treinen gewoon door, omdat onze provincie geen streektrajecten kent. Lees ook: Ov-bedrijven roepen vakbonden op landelijke staking af te blazen 'Bewuste keuze'

Het is een bewuste keuze van de FNV om deze week te staken, in verband met de schoolvakanties. "Op deze manier duperen wij minder reizigers", aldus FNV-bestuurder Veronika Teunissen aan NH Nieuws. Zij sluit echter niet uit dat, mochten de eisen niet gehoord worden, de chauffeurs ook buiten de vakantie gaan staken.