Zware westerstorm in aantocht: dit kun je verwachten Foto: ANP/Bart Maat

NOORD-HOLLAND - In de vroege ochtend raast er morgen een zware westerstorm over het land. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. In Noord-Holland kunnen we te maken krijgen met windstoten tot wel 110 km per uur en veel regenbuien.

De storm begint al vroeg in de ochtend. Volgens NH-weerman Jan Visser zal het hoogtepunt van de storm tussen 05.00 uur en 9.00 uur plaatsvinden. In de loop van de dag zwakt de storm af. Om 18.00 uur trekt het KNMI de weerswaarschuwing weer in. Tijdens de storm kan de windkracht oplopen tot 90 kilometer per uur met windstoten tot 110 kilometer per uur. In de nacht en de vroege ochtend valt de meeste regen. Lees ook: Morgen eerste storm van 2018 op komst Verkeer

Volgens de VerkeersInformatieDienst kan de westerstorm voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Lege vrachtwagens, auto's met een aanhanger en caravans moeten rekening houden met heftige windstoten. Ze zijn hiervoor erg vatbaar en moeten daarom voorzichtig rijden. Andere automobilisten worden aangeraden om tijdens de heftige buien hun snelheid aan te passen en voorspelbaar te gaan rijden.