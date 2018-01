KAART: Groeit of krimpt jouw gemeente?

NOORD-HOLLAND - De bevolking van Nederland is in 2017 toegenomen met ongeveer 100.000 inwoners, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vandaag. Ook in Noord-Holland groeiden de meeste gemeenten flink het afgelopen jaar. Uitschieters zijn: Blaricum, Diemen en Beemster.

Veel jongeren trekken jaarlijks naar steden of de randstad voor een opleiding of werk. Daar groeide de bevolking volgens het CBS dan ook in de meeste gemeenten. Amsterdam kreeg er met ruim 11.500 de meeste nieuwe inwoners bij.

Kleinere gemeenten rond de grote steden zoals Diemen, Bloemendaal, Weesp en Spaarnwoude groeiden in 2017 relatief hard. Dit is voornamelijk het gevolg van de drukte in de grote stad. De inwoners trekken dan naar omliggende dorpen. Het aantal jonge gezinnen dat wegtrekt uit de grote steden is in de afgelopen jaren gestegen.

Opvallend is de grote groei aan inwoners in Blaricum. Per 1.000 inwoners kwamen hier 50,98 inwoners bij. Omgerekend zijn dit ongeveer 525 inwoners die het dorp afgelopen jaar rijker is geworden. Volgens de gemeente is deze grote groei te danken aan het aantal bijgebouwde nieuwbouwwoningen.

Wil jij weten hoeveel inwoners in het afgelopen jaar in jouw gemeente bijkwamen? Bekijk dan onderstaande kaart.

Bevolkingsontwikkeling: aantal inwoners per 1.000 inwoners