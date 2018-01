Acht gemeenten hebben geen vertrouwen meer in Schiphol: "Eén vrachtvliegtuig en hele dorp is wakker"

SCHIPHOL - Acht gemeenten, waaronder Castricum, Uitgeest en Uithoorn, zijn het vertrouwen in Schiphol kwijt. Zij geloven niet dat de luchthaven eerlijk onderzoek doet naar de mogelijkheden voor de groei, die dit jaar moet worden bewerkstelligd.

Dat blijkt uit een rondvraag langs alle 31 gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Omgevingsraad Schiphol, meldt de NOS. Naast de drie Noord-Hollandse gemeenten gaat het om Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk en Stichtse Vecht.

Groei

De NOS benaderde alle 31 gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Omgevingsraad Schiphol. Twaalf gemeenten zeiden wel vertrouwen te hebben in de luchthaven en elf gemeenten deden niet mee aan het onderzoek. Dat is uitgevoerd omdat er in 2018 een besluit moet worden genomen over de groeimogelijkheden van Schiphol.

De luchthaven maakte in september bekend dat eigen onderzoek had uitgewezen dat het vliegveld kan blijven groeien. "Zolang wij niet merken dat de geluidsoverlast minder wordt, hebben wij geen vertrouwen in berekeningen die de indruk wekken dat het reuze meevalt met de overlast", reageert de Uithoornse wethouder Hans Bouma nu.

'Hele dorp wakker'

Zijn Castricumse collega Marcel Steeman vult aan: "Ik snap dat Schiphol vooral wil weten wat de gemiddelde overlast is. Maar als er 's nachts een vrachtvliegtuig overkomt, is het hele dorp wakker. En dat zie je niet terug in de berekeningen over de gemiddelde overlast."

De wethouder baalt er van dat er al tweeënhalf jaar veel meer nachtvluchten over Castricum komen. Dat terwijl Schiphol volgens hem heeft toegezegd dat het slechts een paar maanden zou duren. Steeman verwacht dat er voor 2019 geen oplossing komt: "Als je als gemeente iets wil doen aan de overlast in je gemeente, ben je in feite machteloos."