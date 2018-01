Bewusteloze automobilist met flesje bier ramt parkeerautomaat

HAARLEM - Een 34-jarige Haarlemmer heeft het op nieuwjaarsochtend wel heel bont gemaakt. Hij werd door de politie bewusteloos in zijn auto aangetroffen stilstaand tegen een parkeermeter, met een flesje bier in zijn hand.

De politie kreeg gisterochtend rond 06.30 uur de melding dat iemand in een auto een bocht had gemist op het Californiëplein. Daar troffen ze de Haarlemmer aan in zijn auto met zijn voet nog op het gas, klaarblijkelijk buiten bewustzijn. Hij hield het flesje bier stevig vast.

Omdat de man nergens op reageerde, sloeg de politie een raam van de auto in om bij hem te kunnen komen. Toen kwam de man toch bij, maar begon hij zich gelijk hevig te verzetten toen de agenten hem uit de auto wilden halen. Het flesje bier liet hij echter niet los.

De man bleek drie keer zoveel alcohol te hebben gedronken dan toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen.