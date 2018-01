Meerdere auto's in vlammen op in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De brandweer heeft het ook vannacht druk gehad met in brand gestoken auto's, dat gebeurde op meerdere plekken in Amsterdam Westpoort en Amsterdam Nieuw-West.

Rond middernacht stond op de Burgemeester van Leeuwenlaan een bakwagen in brand. De wagen kon niet meer gered worden. Dat gold ook voor een auto die geparkeerd stond bij het voormalige ADM-terrein. De brandweer kon nog net voorkomen dat het vuur oversloeg naar een stacaravan.

In de Karel Klinkenbergstraat werd ook nog een auto in brand gestoken, buurtbewoners zagen een tweetal mannen druk in de weer en waarschuwden de hulpdiensten. Ook deze auto heeft het niet gered.