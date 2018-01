Steakhouse brandt volledig uit: "Er is volgens mij een aanslag gepleegd"

HILVERSUM - Steakhouse De Pyramide in Hilversum is afgelopen nacht volledig uitgebrand. Bewoners van het pand boven de zaak moesten worden geëvacueerd.

De brand werd rond 03.30 uur ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat de hele zaak uitbrandde. De woningen boven het pand liepen rookschade op. De bewoners konden op tijd ontkomen, maar ademden wel rook in en moesten naar het ziekenhuis.

Volgens een buurtbewoner is de brand aangestoken. "Er is volgens mij een aanslag gepleegd, brandstichting of zoiets", zegt de buurtbewoner. "Ik werd wakker van glasgerinkel en ik zie iemand wegrennen. Hij gooide eerst spul naar binnen en een vlammetje en er ontstond een steekvlam. Hij verloor zijn jerrycan en ging er rennend vandoor toen ik begon te schreeuwen uit m'n raam."

'Tweede poging'

Een nacht eerder zou er ook al brand in het Steakhouse zijn geweest. Toen was de schade nog gering en kon de zaak gewoon opengaan op Nieuwjaarsdag. "Dat kan nog onder het motto oud en nieuw zijn geweest, dat weet ik natuurlijk niet", aldus de buurtbewoner. "Maar het is wel verdacht."

De politie gaat vandaag onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten gezien de verklaring van de buurtbewoner. De zaak zou twee weken geleden pas geopend zijn.