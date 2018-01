Deel dit artikel:











Prijs van miljoen euro valt op postcode in Amstelveen Foto: Google Streetview

AMSTELVEEN - (AT5) Het is vanavond feest op de Olympiadelaan in Amstelveen. Daar is namelijk een miljoen euro gevallen in de Postcode Loterij. Het bedrag wordt verdeeld onder dertien inwoners.

De winnende postcode is 1183 WN. Ieder lot is ruim 38.000 euro waard. Hoe hoger het aantal loten waarmee een deelnemer meespeelt, des te groter het aandeel in de prijs. Twee huishoudens wonnen ieder 153.846 euro, laat de Postcode Loterij weten. Ook in Amsterdam was het raak. Bewoners van de Hendrik Dienskestraat in Nieuw-West mogen 100.000 euro verdelen.