ALKMAAR - Een auto en een bus zijn vanavond frontaal tegen elkaar gebotst op de Steve Bikoweg bij Alkmaar. De automobilist zou gewond zijn geraakt.

Dat meldt NH-mediapartner Alkmaar Centraal. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet duidelijk.

De weg is door het ongeluk enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.