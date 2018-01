Deel dit artikel:











Vuurwerkslachtoffer opgenomen op intensive care in Beverwijk Foto: Google Streetview

BEVERWIJK - Een vuurwerkslachtoffer is vannacht opgenomen op de intensive care in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het slachtoffer raakte gewond toen een vuilniszak met vuurwerkresten smeulde en in brand vloog, zo meldt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Eerder vandaag noemde het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk de nacht overzichtelijk. "Het dubbele aantal patiënten van een normale nachtdienst. Een paar vuurwerkslachtoffers, een paar alcoholgerelateerde problemen en ook de gewone patiëntenpopulatie." Ook op andere plekken in de provincie beleefden ziekenhuizen een relatief rustige nacht.