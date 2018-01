Deel dit artikel:











Simon Schouten completeert familiefeest bij NK marathon Foto: ANP/Vincent Jannink

ANDIJK - UTRECHT Simon Schouten maakte er maandag op de ijsbaan in Utrecht een compleet familiefeest van. Na de overwinning van zijn zus Irene, pakte ook de 27-jarige Simon de titel bij het NK marathonschaatsen op kunstijs. Schouten was, net als zijn zus twee uur eerder, de snelste in de eindsprint.

"Ik zat met Jorrit Bergsma in de slotfase en daar kan je op vertrouwen", zei de blije Schouten bij de NOS. "Er was nog even miscommunicatie vlak voor het einde, maar dat ging toch goed." De twee zaten in een kopgroep van elf schaatsers die een ronde voorsprong had op het peloton. Titelverdediger Bob de Vries zat daar ook bij, maar hij viel. Sjoerd den Hertog probeerde ook de titel naar zich toe te trekken, maar ook hij viel in de laatste bocht. Schouten was uiteraard blij met zijn titel en met het feit dat zijn zus Irene eerder op de middag ook de titel pakte. "Het gebeurt niet vaak, zo'n dubbel van broer en zus. Vorig jaar één keer, maar niet bij een NK. Het zal aan de groenten liggen die we kweken, voegde hij daar lachend aan toe."