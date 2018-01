AMSTERDAM - (AT5) Een coffeeshop aan de Hemonylaan in Amsterdam is vanmiddag rond 15.30 uur overvallen. Een man bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen en ging ervandoor met een onbekende buit.

De man had een grote zwarte New York-tas bij zich. Hij vluchtte samen met een handlanger in een gereedstaande auto. De politie is nog naar hen op zoek.