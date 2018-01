Irene Schouten prolongeert titel bij NK marathon

WERVERSHOOF - UTRECHT Irene Schouten heeft in Utrecht voor de derde keer op rij de Nederlandse titel op de marathon op kunstijs behaald. De 25-jarige schaatsster uit Wervershoof was na honderd ronden de snelste in de eindsprint.

Schouten is de derde schaatsster die er in is geslaagd om de Nederlandse marathontitel op kunstijs drie keer op rij te winnen. Eerder slaagden Atje Keulen-Deelstra en Gretha Smit daarin. "Ik kom in een heel mooi rijtje", liet de blije Schouten weten voor de camera's van de NOS. "Het was een zware wedstrijd op slecht ijs. Ik had gelukkig in Carien Kleibeuker een super knecht. Zij reed zó sterk, Carien heeft heel veel kopwerk voor mij gedaan. Zij verdiende het ook om te winnen."

Alleen mass start op OS

Schouten kon de opsteker goed gebruiken na het teleurstellende olympische kwalificatietoernooi, waar ze zich niet wist te plaatsen voor de 3000 (13e) of 5000 meter (6e) in Pyeongchang. Ze gaat wel naar de Olympische Spelen, maar alleen voor de mass start. "Ik heb in Heerenveen niet gereden zoals ik wilde en zoals ik kon. Bij dit NK heb ik het wel weer laten zien. Deze titel geeft veel vertrouwen voor de Winterspelen in Zuid-Korea."

Vroege kopgroep

Al in het eerste deel van de wedstijd waren er veel uitvallers. Halverwege ontstond een kopgroepje van twaalf rijdsters, met onder anderen Schouten, Carien Kleibeuker en Janneke Ensing. Iris van der Stelt, de leidster in het klassement om de KPN Marathon Cup, miste de slag en moest daardoor met een bijrol genoegen nemen.

Rapste in de sprint

In het laatste kwart werd het uitgedunde peloton door tien schaatssters op een ronde gezet. Daarna begon het tactische spel onder koploopsters. Nadat het peloton voor de elfde plek had gestreden, bleven er nog tien ronden voor de kopgroep over. Een korte vluchtpoging van Ensing, Jade van der Molen, Corina Strikwerda en Anne Tauber leverde niets op omdat Kleibeuker ze weer terughaalde, waarna Schouten in de laatste ronde haar kwaliteiten als sprintster kon tonen.