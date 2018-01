Maaltijdbezorgers Deliveroo Haarlem leggen werk neer: "Staken op belangrijkste dag heeft effect"

HAARLEM - Een groep boze maaltijdbezorgers van Deliveroo in Haarlem heeft vanavond het werk neergelegd. Tussen 17.00 en 20.00 uur leverden zij geen maaltijden aan huis, maar bakten ze oliebollen op de Grote Markt in Haarlem.

De bezorgers protesteerden zo tegen de plannen van het bedrijf om alleen nog maar met zzp'ers te werken en niet meer met vaste contracten. "We zitten absoluut niet te wachten op een zzp-constructie. We worden schijnzelfstandigen", zegt bezorger Yorick Bleijenberg tegen NH Nieuws.

Als zzp'ers zouden de bezorgers er financieel op achteruit gaan. "Alle werkgeverslasten komen dan op de schouders van de werknemers te liggen. Ook zouden we een verzekering moeten nemen op eigen kosten en dat is niet te betalen. Bovendien ben je de hele tijd in het verkeer en is het dus een gevaarlijk beroep."

De actie vindt plaats op een van de drukste dagen voor bezorgdiensten. "Op deze dag staken, heeft in ieder geval effect", benadrukt Bleijenberg.

Vakbond

Vakbond FNV Jong steunt de actie van de maaltijdbezorgers van Deliveroo. De vakbond vindt dat de bezorgers recht hebben op een arbeidsovereenkomst en wil dat de plannen om alleen nog zzp'ers in te zetten worden ingetrokken. Frederique Zebeda, bestuurder FNV Jong, verwacht dat ongeveer vijftig bezorgers uit Haarlem, gesteund door collega's uit Utrecht en Amsterdam, meedoen aan deze actie.

Ook restauranthouders zijn volgens de bond niet te spreken over de manier waarop de bezorgdienst met zijn personeel omgaat. "De zzp-constructie van Deliveroo raakt ons en de kwaliteit die wij kunnen leveren aan onze klanten", zegt een Haarlemse restauranthouder.

Thuisbezorgd.nl verwacht dat maandagavond 50 procent meer maaltijden worden besteld dan op een normale dag. De organisatie zet dan ook extra bezorgers in. Ook bij de klantenservice worden meer medewerkers ingeschakeld.