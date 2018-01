Deel dit artikel:











In beeld: Noord-Holland duikt het nieuwe jaar in Foto: NH / Diverse bronnen

NOORD-HOLLAND - Op verschillende plekken in de provincie luidden Noord-Hollanders in groten getale 2018 in met een duik. Dat zorgde niet alleen voor bibberende deelnemers, maar het leverde ook leuke plaatjes op. Wij verzamelden de mooiste foto's van de nieuwjaarsduik uit de hele provincie.

Bij NH deden we ook live verslag van het evenement in Egmond aan Zee. Daar was de elfde editie van de nieuwjaarsduik in de badplaats. Bekijk hieronder een verzameling van foto's en video's uit de hele provincie. Egmond aan Zee Foto's: Sjef Kenniphaas Video: NH Wijk aan Zee Foto's en video: NH Zijdewind Foto's: Theo Moras Zandvoort Video: George Brouwer Castricum Foto's: Mirjam Bommer IJmuiden Foto: Ingrid Mooij Heerhugowaard Foto: Annette Valent