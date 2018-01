Buurman afgebrande boerderij geschokt: "Die hele boerderij stond in brand"

BERKHOUT - De overbuurman van de afgebrande boerderij in Berkhout beleefde een onwerkelijke nacht. Vlak na thuiskomst sloegen de vlammen uit het pand en enkele uren later was er niets meer van de boerderij over.

Vijf minuten nadat Nico Koning en zijn vrouw thuiskomen van het vieren van de jaarwisseling staat de woonboerderij aan de overkant van de straat in lichterlaaie. "Wij gaan naar boven en mijn vrouw zegt 'de boerderij staat in de brand' ", beschrijft hij de nacht. "Dus toen gingen we met een rotgang naar beneden, belden 112 en gingen naar buiten, maar daarvoor hadden we niks gezien eigenlijk."

Nico wist dat de woning niet bewoond werd op het moment van de brand. "Er wonen mensen uit Polen in, die hier in de tulpenbollen werken", vertelt hij. "Die zijn met de kerst naar huis, dus nu was de boerderij onbewoond." De brand houdt hem flink bezig, want dit is niet de eerste keer dat er in de nacht van de jaarwisseling een boerderij in vlammen op gaat. "Wij zitten met het buurtje elk jaar een beetje bij elkaar en dan hebben we het elke keer over de brand van drie jaar geleden", aldus Nico. "Dan gebeurt in dezelfde nacht, drie jaar later, precies hetzelfde."