Vogelhospitaal Haarlem 'heel positief' over vuurwerkvrije zone Foto: Vogelhospitaal

HAARLEM - Sceptisch was het Vogelhospitaal vooraf over de vrijwillige vuurwerkvrije zones in Haarlem. Maar nu niet meer. "Vorig jaar met oud en nieuw lag het hele kruispunt bij het Vogelhospitaal bezaaid met rood papier. Op ons terrein lag het vol met lege vuurwerkhulzen. Nu was het kruispunt schoon en lag er welgeteld één stuk vuurwerk in onze tuin", meldt beheerder Maria Elisa Hobbelink.

Hobbelink is dus erg blij met de maatregel waarbij de gemeente informatieborden heeft geplaatst op drie locaties in de stad. Op de borden langs de kant van de weg staat het vriendelijke verzoek geen pijlen af te steken tijdens de jaarwisseling. De proef klinkt misschien als een slappe maatregel tegen vuurwerkoverlast. Maar niets is minder waar, zei burgemeester Jos Wienen eerder. "Ik heb de voorkeur om het niet te laten bij symboolpolitiek van vuurwerkverboden die niet zijn te handhaven. En als blijkt dat een beroep op burgers werkt dan heeft dat mijn voorkeur boven een verbod dat niet werkt." Bedanken Hobbelink schaart zich nu dus achter de woorden van Wienen. "We sturen zeker een mailtje naar de gemeente om ze te bedanken." Wel houdt Hobbelink nog een slag om de arm. Misschien is er deze nieuwjaarsnacht minder vuurwerk afgestoken dan anders. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn voor de relatief rustige nacht voor de ongeveer tien vogels die afgelopen nacht verbleven in het Vogelhospitaal.