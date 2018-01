Kijk terug: Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Duizenden fanatiekelingen doken vanmiddag het nieuwe jaar tegemoet tijdens de traditionele nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee. Bij NH deden we live verslag van dit evenement. Zowel online als op tv was te zien hoe de dappere deelnemers het ijskoude water trotseren.

Het is de elfde editie van de nieuwjaarsduik in Egmond. Ook op andere plekken in de provincie luidden Noord-Hollanders vandaag het nieuwe jaar in met een duik.

