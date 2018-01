Deel dit artikel:











Noord-Hollandse ziekenhuizen beleven relatief rustige nacht

NOORD-HOLLAND - Het overgrote deel van de ziekenhuizen in de regio heeft het relatief rustig gehad afgelopen nacht. Voor zover bekend was het alleen in het Amsterdamse VUmc en in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar vrij druk.

Het VUmc meldt aan AT5 een veel drukkere nieuwjaarsnacht te hebben gehad dan vorig jaar. Veertig patiënten moesten op de eerste hulp worden behandeld, negen kwamen in een 'schockroom' terecht. Acht slachtoffers moesten worden behandeld aan oogletsel. Volgens een woordvoerder was 90% van de patiënten 'oud en nieuw-gerelateerd'. Een aantal mensen moest worden behandeld vanwege alcohol- of drugsgebruik. Andere ziekenhuizen in Amsterdam spreken van een redelijk drukke, maar typische nieuwjaarsnacht. Het was vergelijkbaar met, of iets rustiger dan, andere jaren.

In de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar werden vijftien mensen opgenomen met een alcoholvergiftiging. Volgens een woordvoerder zijn dat er erg veel. Vorig jaar waren het er met nieuwjaarsnacht zeven. Zes mensen werden met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Ze mochten na behandeling weer naar huis. Overzichtelijk

Achttien mensen moest naar de spoedeisende hulp van het Tergooi in Hilversum. Daarvan waren drie mensen lichtgewond door vuurwerk. Een iemand had een alcoholvergiftiging. Op de Blaricumse afdeling van het ziekenhuis meldden zich twintig mensen. Vier mensen hadden licht vuurwerkletsel. In het Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp zijn twee mensen behandeld die letsel hadden als gevolg van vuurwerk. Twee mensen hadden een alcoholvergiftiging. Een van hen was jonger dan achttien. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk noemt de nacht overzichtelijk. "Het dubbele aantal patiënten van een normale nachtdienst. Een paar vuurwerkslachtoffers, een paar alcoholgerelateerde problemen en ook de gewone patiëntenpopulatie." Erg rustig

Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder was het zelfs erg rustig. Er waren geen vuurwerkslachtoffers en geen mensen die veel te veel hadden gedronken.