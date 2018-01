Noord-Holland ontwaakt na nieuwjaarsnacht: schoonmaakploeg al vroeg op pad

NOORD-HOLLAND - Misschien ben je al een tijdje wakker, maar mocht je net uit bed komen, voor je raam staan, de slaap uit je ogen wrijven en naar buiten kijken, dan zou het zo maar kunnen dat je straat er al behoorlijk netjes bij ligt. In Haarlem zeker, want daar gingen Ben, Ronald en hun collega's van Spaarnelanden al vroeg de straat op om de overblijfselen van een spetterende jaarwisseling op te ruimen.

Om 07.30 uur gingen schoonmakers Ben en Ronald van start. Het hele centrum namen ze onder handen en wat ze opviel was dat het dit jaar enorm meeviel met de troep. Waar ze vroeger de hele ochtend het vuurwerk met grote scheppen tegelijk van de grond konden halen, is het vandaag de dag een stuk overzichtelijker.

Volgens Ben is de troep na Koningsdag en Bevrijdingsdag veel groter dan na de jaarwisseling. In de loop van de ochtend was de Grote Markt in Haarlem dan ook weer volledig schoongeveegd.