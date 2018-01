Deel dit artikel:











Woonboerderij volledig verwoest door nachtelijke brand Foto: NH / Jimmy Miltenburg Foto: NH / Jimmy Miltenburg

BERKHOUT - Een grote uitslaande brand heeft vannacht een woonboerderij aan de Westeinde in Berkhout volledig verwoest. Bij daglicht is goed te zien hoe groot de ravage is. Slechts enkele muren staan nog overeind, maar het grootste deel van de woning is compleet weggevaagd.

De brand brak vannacht rond 02.45 uur uit in de boerderij met rieten dak. Het vuur greep razendsnel om zich heen en hoewel de brandweer snel ter plaatse was, konden de hulpdiensten niet veel meer redden. Wel slaagden ze erin om het vuur niet te laten overslaan naar een naastgelegen stal met koeien. De bewoners bleken niet thuis toen de brand ontstond. Lees ook: Grote brand verwoest woonboerderij in Berkhout Tegen 03:30 uur was de brand onder controle. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn er geen gevaarlijke stoffen bij de brand vrijgekomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht. Buurtbewoners hebben het sterke vermoeden dat er vuurwerk in het rieten dak is gekomen. Drie jaar geleden zou bovendien, 300 meter verderop, ook in de nieuwjaarsnacht een woning op soortgelijke wijze tot de grond toe zijn afgebrand.