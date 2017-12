Deel dit artikel:











Schaken, poëzie en muziek: een oudejaarstraditie in Wijk aan Zee Foto: ANP

WIJK AAN ZEE - Het Hein de Vries-schaaktoernooi is een traditie die al jaren meegaat in Wijk aan Zee. Ieder jaar vindt het laatste schaaktoernooi van het jaar plaats in café De Zon. Het bijzondere is dat er niet alleen stukken over een bord bewegen, ook muziek en poëzie een grote rol heeft tijdens dit evenement.

"Het is een bepaalde arrogantie van onszelf, dat wij denken dat dit het leukste toernooi in Nederland is", aldus de organisator tegen NH Nieuws. "Er is geen toernooi in Nederland waar tussen het schaken door gemusiceerd wordt." Het gaat tijdens dit toernooi uiteraard om een prijs, bestaande uit flessen wijn.