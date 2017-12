Olieschip botst voor kust Julianadorp op platform

Deel dit artikel:











Foto: Kustwacht Nederland

JULIANADORP - Een Portugees olie- en chemicaliënschip is vanavond vol op een onbemand platform gevaren in de Noordzee. Dit meldt Kustwacht Nederland. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook de lading van het schip is niet in gevaar.

Het ongeluk gebeurde om 19:15 uur ongeveer 25 kilometer ten westen van Julianadorp. Het schip, genaamd de Elsa Essberger, was onderweg van Antwerpen naar Malmö (Zweden). Het platform waar het schip tegen aan voer is een productieplatform, waar olie en gas wordt gewonnen. Dit platform wordt echter niet meer gebruikt. Op de foto's is te zien dat er veel materiële schade is aan zowel het platform als het schip. De Elsa Essberger ligt nu voor anker. Het is nu nog onbekend of ze verder gaan varen of niet.