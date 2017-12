NOORD-HOLLAND - Whatsapp kampte vanavond met een storing. Berichten konden ongeveer een uur niet verstuurd of ontvangen worden. Het was een erg ongelukkige timing voor Whatsapp, veel mensen willen elkaar nieuwjaarswensen sturen.

In Noord-Holland hadden vooral Amsterdam en regio Den Helder last van storingen. Landelijk waren er op het hoogtepunt bijna 9000 meldingen via website allestoringen.nl.