In beeld: zo knalt Noord-Holland het nieuwe jaar in Foto: ANP Foto: Familie Versloot in Amsterdam Foto: Richard Schong Heemskerk Foto: Piet Oortwijn

NOORD-HOLLAND - De laatste uren van 2017 tikken weg en dat wordt groots gevierd in heel Noord-Holland. Vanaf 18.00 uur vanavond mag het eerste vuurwerk officieel worden afgestoken en over een paar uur worden de champagneflessen ontkurkt om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Wij houden je de hele avond op de hoogte van de leukste foto's en video's van de laatste momenten van het jaar.

Bij de meesten komt het avondeten op tafel voordat het vuurwerk om 00.00 uur begint. Zo geniet Richard Schong uit Heemskerk met zijn familie van het laatste avondmaal in 2017. Dat is traditiegetrouw verse sushi met sojasaus. De familie Versloot eet met de kinderen de laatste oliebollen op tijdens het avondeten. De kids kunnen niet wachten totdat het eindelijk middernacht is en het vuurwerk losbarst. Ook een leuke/grappige/mooie foto gemaakt? Stuur ze dan naar internet@nhmedia.nl of app ze naar 0630093003.