Carbid Team Zaanstreek sluit jaar af: "Vonk erbij en boem!" Foto: Romy Bakker

WORMERVEER - Tom Oort zet zijn oorkappen op en drukt zijn bril nog net iets verder zijn neus op. Niet omdat hij met vuurwerk in de weer gaat, maar omdat het tijd is voor de jaarlijkse traditie van zijn club: carbidschieten. "Mannen houden van knallen, alles wat maar een beetje ontsteekt is leuk."

Het is de zesde keer dat op de Noorddijk in Wormerveer carbidschietend het jaar wordt afgesloten. Een spektakel dat veel nieuwsgierige Noord-Hollanders trekt. "Ik vind het 'ka-boem leuk'", vertelt een jongetje enthousiast. "Het gaat er flink aan toe hier en het knalt lekker", vertelt een andere bewonderaar. Borrelglaasje water

Tom Oort van Carbid Team Zaanstreek laat zien hoe het carbidschieten in zijn werk gaat. "Je doet eerst de carbid in een bakkie, dan doe je er een borrelglaasje water bij." Tom stopt het carbid in de melkbus, die hij met een voetbal afdekt . Na een harde knal schiet de voetbal meters hoog de lucht in. "Mannen houden van knallen, alles wat maar een beetje ontsteekt is leuk."