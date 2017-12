Deel dit artikel:











Bestelbus ramt woning in Amsterdam: kind raakt lichtgewond Foto: Olim Bajmat Foto: Olim Bajmat Foto: Olim Bajmat

AMSTERDAM - Een bestelbus is vanmiddag tegen een woning gereden in Amsterdam-Noord. Vermoedelijk trapte een kind dat in de auto zat op het gaspedaal van het voertuig.

Het bestelbusje stond stil voor de slagboom van een woon- en bedrijvencomplex aan de Nieuwendammerkade. Volgens een getuige stapte de bestuurder eventjes uit het voertuig. Vervolgens zou het kind over de moeder heen zijn gekropen en het gaspedaal hebben geraakt. Hierdoor schoot de bestelbus door de slagboom, om zo'n twintig meter verderop tegen de pui van een woning aan te rijden. Een deel van de muur raakte zwaar beschadigd. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, waaronder ook een traumahelikopter. De verwondingen vielen uiteindelijk erg mee. Het kind is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.