Goede voornemens? Deze familie gaat op wereldreis

OPPERDOES - De familie Hekelaar stapt over twee dagen in het vliegtuig voor een wereldreis. Ze hebben hun huis verkocht en gaan van de overwaarde anderhalf jaar op reis. Richard Hekalaar, vader van Lars, Nick en Inge, wil zijn kinderen graag wat levenservaring meegeven. "Ik hoop dat ze leren dat niet overal water uit de kraan komt."

Het idee voor een wereldreis ontstond een half jaar geleden aan de keukentafel. Ze konden hun huis voor een mooi bedrag verkopen en wilden de overwaarde in eerste instantie investeren in goede scholen voor hun kinderen. "Onze jongens Lars en Nick lopen heel snel de basisschool door en gaan met tien jaar naar de middelbare school. Dat vinden we te vroeg. Dus we waren ook al aan het kijken naar een school in Nijmegen, speciaal voor dit soort kinderen", vertelt Richard.

Maar moeder Heidi dacht ook aan een wereldreis. "Wat is er nou mooier dan als we tijd kunnen kopen? Op deze manier kunnen de jongens naar de middelbare school als ze twaalf zijn, samen met hun vrienden en in de tussentijd kunnen we ze wat levenservaring meegeven."

Sprong in het diepe

Veel vrienden en familieleden vinden de sprong in het diepe wel erg diep, maar daar kijkt Richard anders tegenaan. "Sinds we de beslissing hebben genomen, geeft dit vooral veel rust."

Heidi droomde altijd van een vrijstaand huis, maar dit is de afgelopen jaren veranderd. "Ik wil graag leuke dingen doen, dat is voor mij veel waardevoller dan een mooi huis."

Avonturen volgen

2 januari stapt de familie in het vliegtuig richting Moskou. Vanaf daar reizen ze verder per trein richting Azië om uiteindelijk naar Australië af te zakken. Wil je hun avonturen volgen, check dan www.HekiePower.nl of HekiePower op Youtube.