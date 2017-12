Deel dit artikel:











Fietsenstalling beschadigd na brand op schoolplein in Assendelft Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

ASSENDELFT - Door een brand in een container is er op het schoolplein van de scholen Het Koraal en De Delta in Assendelt flinke schade ontstaan aan een fietsenstalling. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond rond 14.45 uur en werd snel geblust door de toegesnelde brandweer. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.