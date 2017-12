Grote vuurwerkshow op losse schroeven: "Houd het nieuws in de gaten"

AMSTERDAM - (AT5) De geplande vuurwerkshow vanavond op de Kop van Java staat op losse schroeven. In verband met het slechte weer wordt de show al aangepast.

De show staat gepland voor middernacht en wordt op NH Nieuws, onze site en Facebook uitgezonden. Het weer wordt scherp in de gaten gehouden, zegt een woordvoerder. Zeker is dat er meer vuurwerk vanaf de grond zal worden afgeschoten. Ook wordt de hoogte van de kraan (waarvan ook vuurwerk afgeschoten wordt) beperkt naar 30 meter, dit is vanwege de wind.

"Het weer is momenteel zeer moeilijk te voorspellen. Het is niet uitgesloten dat de show afgelast wordt, mocht het weer slechter worden. Vooralsnog is iedereen welkom maar houd het nieuws in de gaten", laat een woordvoerder weten.