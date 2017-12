Haarlems koppel bezorgt hond rustige jaarwisseling met nachtje vakantiepark

WARMENHUIZEN - Peter en Erika hebben hun hondje op een tweedaagse vakantie meegenomen om het dier een rustige jaarwisseling te bezorgen. Een speciaal vuurwerkvrij vakantiepark moet ervoor zorgen dat hondje Sjaak rustig het nieuwe jaar in gaat.

"Kijk eens om je heen", lacht Peter Winkel. "Rust en geen vuurwerk, want de hond wordt helemaal gestresst om 12 uur. Eigenlijk daarvoor al, zo gauw ze beginnen is het drama, dus dit is voor hem veel leuker."

In alle rust

Vorig jaar kozen Peter en Erika er voor het eerst voor om de jaarwisseling niet thuis, maar op het stille vakantiepark te beleven. In Warmenhuizen, omringd door weilanden, ligt het Restinn, waar in alle rust overnacht kan worden.

Daar overnachten betekent wel dat Oud en Nieuw niet thuis gevierd wordt. Dat vinden Peter en Erika jammer, maar onvermijdelijk. "Ik mis de gezelligheid, maar het weegt niet op tegen de situatie waar de hond in zal verkeren", legt Peter uit. "Het begon om twee uur 's middags al als je het eerste vuurwerk met uitlaten hoorde en vervolgens kom je ook weer thuis."

Paniek

Daar kunnen de klappen niet meer ontweken worden, dus hondje Sjaak raakte dan blijvend in paniek. "Dat is zo zielig, dan is de gezelligheid even jammer, maar dan kies je nu toch voor de hond."

Het stel heeft van alles geprobeerd om Sjaak rustig te houden wanneer er buiten vuurwerk werd afgestoken, maar dat heeft uiteindelijk niet gewerkt. "Hij begint over zijn hele lichaam te trillen, dat hoor ik van meer hondenliefhebbers dat ze helemaal in de stress raken", vertelt Peter. "Dan probeer je de kelderkast, de zolder of pillen. Ook een vuurwerk-cd hebben we geprobeerd, maar dat is 'm niet geworden, dus daarom staan we hier nu."